Controlli della polizia agli esercizi commerciali, scattano due chiusure

In occasione del weekend festivo del 25 aprile, così come avvenuto per le festività di Pasqua e Pasquetta, è stato potenziato il piano di controlli interforze, già in atto nell’area metropolitana di Catania e nell’intera provincia da alcune settimane. La polizia ha controllato e identificato quasi mille soggetti, sanzionandone circa 90. Tra questi, nella giornata di sabato, in piazza Michelangelo sono stati sanzionati diversi avventori in coda presso una pizzeria.

Successivamente si è proceduto a multare il locale, con contestuale chiusura provvisoria per 5 giorni dello stesso esercizio commerciale per aver svolto attività da asporto invece che di consegna a domicilio. Sempre nella stessa giornata, in via Coppola, a seguito di un controllo effettuato presso una attività commerciale di vendita al dettaglio di alimenti orientali, gli agenti hanno provveduto alla chiusura per la durata di 5 giorni dell'esercizio commerciale, sanzionandone per la stessa violazione il titolare. Nello specifico, all’ interno del locale sono stati trovati diversi avventori in possesso di scontrino fiscale.