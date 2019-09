Controlli nei locali a Trecastagni, sequestrate due verande abusive

I carabinieri di Trecastagni hanno proceduto al sequestro penale ed alla denuncia di due uomini di 41 e 46 anni, rispettivamente gestori di un ristorante di piazza Sant’Alfio e di una nota pasticceria-gastronomia ubicata in via Verdi. In particolare, hanno constatato che i gestori dei due esercizi commerciali, in barba a qualsiasi autorizzazione amministrativa, avevano esteso con delle strutture in ferro e vetri l’area destinata all'accoglienza dei clienti. L’estensione della struttura inoltre, in uno dei casi, gravava anche sul marciapiede adiacente ed addirittura su parte della sede stradale.