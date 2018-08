Controlli in strada e nei locali, sanzioni per oltre 56 mila euro

I carabinieri di Piazza Dante per tutto il weekend hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus di linea. Sono state ispezionate 30 persone sottoposte a misure di prevenzione, controllati 40 tra auto e moto (di cui alcuni sequestrati perché condotti senza casco e per mancanza di copertura assicurativa). Controllate ed identificate 59, infine, persone, di cui 16 a piedi.

Sono stati notificati degli ordini di allontanamento a 5 prostitute e a 10 parcheggiatori abusivi. Nel campo della ristorazione, i militari hanno sottoposto a controllo diversi locali pubblici, contestando a due di questi, uno in Piazza Mazzini e l’altro in Piazza Giovanni XXIII, l’impiego di lavoratori in nero (nel totale 10 su 16 identificati), e l’utilizzo di apparecchiature di video sorveglianza negli ambienti di lavoro senza autorizzazione.

Nei confronti dei due locali, oltre alle sanzioni elevate per oltre 56 mila euro, i carabinieri hanno adottato la sospensione dell’attività fino a quando non saneranno la posizione dei lavoratori in nero.