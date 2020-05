Scattano le prime multe da 400 euro per mancanza di mascherina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia municipale di Catania ha elevato 14 verbali di contravvenzione ad altrettanti cittadini, per mancanza dell'uso della mascherina o altro strumento di copertura della bocca e del naso, da indossare obbligatoriamente nei luoghi pubblici o aperti. E' quanto previsto da una recente ordinanza del Presidente della Regione Siciliana,come misura di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Il pattugliamento disposto per l'intera giornata dal comandante del Corpo Stefano Sorbino ha riguardato la zona centrale di piazza Duomo e piazza Stesicoro, ma anche la parte alta di via Etnea e piazza Cavour. Ad ogni cittadino verbalizzato è stata irrogata una sanzione di 400 euro, che viene ridotta a 280 euro se pagata entro cinque giorni. Il Comandante della polizia municipale ha fatto sapere che i controlli per il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina protettiva proseguiranno anche nei prossimi giorni e riguarderanno anche altre zone della città.