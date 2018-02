Controlli per i commercianti della stazione ed in piazza Teatro

Continuano in città i controlli della municipale sul rispetto delle regole commerciali e ambientali per lo smaltimento degli oli esausti. Sabato sera in particolare, si sono svolte nella zona della stazione ferroviaria dove sono è stata contestata a quattro “ paninari”, seppur autorizzati alla vendita, l’occupazione abusiva di suolo pubblico con sedie e tavoli destinati agli avventori. Controlli sono stati effettuati da due pattuglie della municipale anche in piazza Teatro Massimo per verificare la conformità dell’uso del suolo pubblico rispetto ai provvedimenti di concessioni. Spesso infatti, gli esercenti pur avendo l’autorizzazione all’uso dello spazio pubblico, questo viene recintato con tende che violano il decoro urbano. Nel corso dei controlli sono stati rilevate tre difformità alla concessioni. Mentre erano in corso tali verifiche molti locali hanno preferito, in tutta fretta, smontare le tende e rientrare così nei parametri della concessione. Nel corso della serata infine sono stati elevati anche alcuni verbali per violazione stradale.