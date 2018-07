Controlli nella movida catanese, oltre 20 mila euro di multe e un locale chiuso

I carabinieri del comando provinciale di Catania, hanno effettuato una serie di controlli nella movida catanese. I militari della compagnia di piazza Dante con l’ausilio di personale del 12^ Reggimento Mobile di Palermo, del N.A.S. e del N.I.L., di unità cinofile, della guardia di finanza e della polizia municipale, nel corso della notte e fino alle primissime ore del mattino hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto a forme di illegalità anche in materia di lavoro e rispetto della normativa sanitaria.

I capillari pattugliamenti estesi nelle zone cittadine piùvicine a quartieri delicati come San Cristoforo hanno avuto lo scopo altresì di diffondere la percezione di sicurezza e di confermare l’assidua presenza nel territorio da parte delle forze dell’ordine ai cittadini e ai turisti che ogni sera affollano le vie cittadine soprattutto nel periodo estivo.

Nel corso del servizio sono stati controllati numerosi locali, alcuni dei qualii trovati con irregolarità come occupazione di suolo pubblico, inosservanza delle norme igienico-sanitarie, impiego di lavoratori in nero, utilizzo di sistemi di videosorveglianza non autorizzati, somministrazione di bevande senza licenza. Oltre 20.000 euro l’ammontare delle contravvenzioni elevate, due le denunce e un locale chiuso con apposizione di sigilli.