Sanzioni per oltre 3500 euro a due venditori abusivi di frutta

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina e la polizia municipale, hanno svolto dei controlli straordinari per contrastare l' occupazione illegale del suolo pubblico che, oltre a creare notevoli disagi alla viabilità, espone i pedoni al rischio di dover camminare lungo la strada. In piazza Duca di Camastra, un venditore ambulante totalmente abusivo aveva approntato un vero e proprio mercatino, occupando per intero la piazza.

Sarà punito con una pena che prevede fino a due anni di reclusione o una multa fino a 1032 euro. Ha avuto poi sanzioni amministrative per un importo pari a circa 3500 euro oltre al sequestro di circa 250 chili di frutta, che sono stati interamente donati a enti caritatevoli di questa città. Provvedimenti analoghi, sono stati adottati anche nei confronti di un altro ambulante sorpreso in via Giacomo Leopardi.