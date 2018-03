Pasqua sicura, controlli incrociati di polizia, finanza e municipale

Nel pomeriggio di ieri, polizia di Stato, guardia di finanza e municipale hanno messo in atto una serie di controlli nel territorio catanese. Sono stati ispezionati 8 negozi, tra cui uno multato con una ammenda di 2 mila euro per non aver emesso lo scontrino. Sono stati fermati 163 automobilisti, controllate 57 persone ed elevate 31 multe stradali per un totale di oltre 13 mila euro. Fermati 4 motociclisti senza casco.