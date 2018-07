Controlli della polizia a Nesima, multe per oltre 5 mila euro

Controlli della polizia nel quartiere di Nesima. Nel corso del servizio, sono state identificate 20 persone, controllati e, grazie anche al “Sistema Mercurio”, ben 439 veicoli. Sono state contestate 10 contravvenzioni al codice della strada, con sanzioni per un totale 5.055 euro; tra le infrazioni, la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile che ha portato a 3 sequestri amministrativi di auto.

Sottoposta a controllo, in Viale Mario Rapisardi, anche un’attività commerciale per la vendita di prodotti ortofrutticoli: sono state rilevate la mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative e l’abusiva occupazione del suolo pubblico. Inoltre, è stata suffragata la provenienza furtiva di tutta la merce esposta alla vendita, quindi i due responsabili della vendita sono stati denunciati per i reati di ricettazione e furto aggravato.

Ai due entrambi pregiudicati per reati specifici e altro è stata sequestrata l'attrezzatura per la vendita e 550 chili di frutta che sono stati devoluti su autorizzazione del PM di turno, a diversi enti benefici tra cui la Caritas e Villa Santa Maria degli Angeli Onlus.

Al solo venditore, inoltre, sono state comminate sanzioni amministrative pari a 4647 euro per la mancanza dei requisiti professionali e della licenza.