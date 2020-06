Controlli notturni ad Acicastello e ad Acitrezza, Scandurra: “Priorità al rispetto delle regole”

Il sindaco Carmelo Scandurra comunica che nella serata di ieri ad Aci Castello e ad Acitrezza si è svolta un’importante operazione di controllo del territorio con l’impiego contemporaneo di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale di Aci Castello. L’operazione ha interessato particolarmente via Marconi, la zona del Porto di Aci Castello il lungomare Scardamiano e ad Acitrezza il lungomare dei Ciclopi.

Numerosi i verbali emessi. Il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra era presente durante le attività di controllo ed ha precisato: “Nel Comune il rispetto delle regole è prioritario e le attività di controllo continueranno fino al 31 agosto. L’amministrazione e i consiglieri comunali che sostengono tale azione, stanno lavorando a norme comunali specifiche in tema di polizia urbana per ottenere maggiore ordine e sicurezza”. Si inaugura dalla notte scorsa anche il servizio notturno della polizia locale che per tutta l’estate, fino al 31 agosto, saranno in attività tutta la notte durante il fine settimana.