Controlli a Palagonia, scoperte due officine abusive

I carabinieri di Palagonia hanno effettuato la verifica di diverse imprese artigiane per garantirne l’osservanza degli obblighi amministrativi ed autorizzativi. L’attività svolta ha riscontrato come, in alcuni casi, fossero state disattese le basilari regole da parte di due palagonesi, di 46 e 32 anni, i quali esercitavano l’attività di lavorazione professionale del ferro in due locali, siti rispettivamente in via La Marmora ed in via Pietro Mascagni, pur non avendo provveduto alla prevista iscrizione delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio. A carico dei due artigiani è stata pertanto elevata una sanzione di circa 1.000 euro,ed è stata trasmessa una segnalazione al sindaco per la chiusura dell’attività commerciale abusiva.