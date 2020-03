Controlli ordinanze prevenzione Covid-19: 14 denunciati

Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio da parte degli equipaggi della polizia finalizzata alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con i recenti decreti ministeriali per il contenimento del contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati effettuati numerosi controlli su strada al fine di acquisire le autocertificazioni relative agli spostamenti dei cittadino. A seguito delle verifiche effettuate, sono state denunciate 14 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 codice penale) poiché la ragione per la quale erano usciti dalle proprie abitazioni non era riconducile né a motivi di lavoro, né a motivi di salute, né ad altre esigenze particolari che giustificassero una deroga al dettato normativo. Inoltre, le autocertificazioni presentate saranno oggetto di accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate agli operatori di polizia, pena la contestazione del reato di false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale ex art. 495 codice penale. Sono stati inltre controllati 25 esercizi pubblici: il titolare di uno di essi, un chiosco bar sito in via Stella Polare, è stato denunciato poiché, nonostante il divieto e le diffide, continuava ad esercitare la sua attività somministrando alimenti e bevande. Infine, in alcune occasioni le persone riunite in assembramento sono state invitate a fare rientro a casa.

