Terzo Municipio, Ferrara: "Più controlli in parchi e piazze"

Il presidente del III municipio, Paolo Ferrara, ribadisce il suo appello alla responsabilità civica e all’osservanza scrupolosa dei decreti governativi anti-contagio, chiedendo un potenziamento dei controlli in tutto il territorio. Il tutto in previsione di giornate con temperature primaverili, che potrebbero invogliare la gente a tornare in strada.

“Siamo ormai entrati nella quinta settimana di quarantena- dice Ferrara- e molti mostrano evidenti segnali di insofferenza. Ma non per questo vanno giustificati comportamenti imprudenti e in piena violazione con la legge attuale. Il buonsenso deve guidarci verso la vittoria contro un nemico invisibile che ha già fatto migliaia di morti. Naturalmente- ribadisce il presidente del III municipio- quando nemmeno la ragionevolezza basta, occorre un potenziamento dei controlli soprattutto nei luoghi, come le piazze o i parchi non recintati del nostro territorio, dove sono maggiori le probabilità di creare eventuali assembramenti il sabato o la domenica. A questo proposito- conclude Ferrara- ho già attivato una rete di collegamenti con l’amministrazione centrale per monitorare costantemente eventuali criticità o emergenze”.