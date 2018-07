Polizia, sanzioni per violazioni al codice della strada e abusivismo

Lo scorso 28 giugno, nell’ambito del servizio denominato “Modello Trinacria”, personale del commissariato “Centrale” insieme con la guardia di finanza e la polizia locale, ha effettuato un servizio di controllo del territorio lungo le vie del centro storico di Catania volto al contrasto delle violazioni al Codice della Strada, dell’abusivismo commerciale e dell’irregolare emissione di ricevute fiscali.

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo numerose autovetture e motocicli e sono state elevate 10 sanzioni al Codice della Strada per un totale di euro 3.392,00, sequestrati 4 veicoli per mancanza di copertura assicurativa, 1 veicolo posto in fermo amm.vo per mancato uso del casco, 1 carta di circolazione ritirata.

Sono stati effettuati controlli per il contrasto dell’abusivismo commerciale e sono state elevate 3 sanzioni per un totale di euro 3.406,00 ed effettuato 1 sequestro di ortofrutta per svariate decine di chilogrammi. Inoltre sono stati sottoposti a controllo svariati esercizi commerciali e sono state elevate sanzioni per un totale di euro 2.000 in materia di emissione di scontrini e ricevute fiscali.