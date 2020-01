Blatte e sporcizia nel laboratorio di un bar di via Dusmet

Niuovi controlli della polizia di Catania e del personale del dipartimento di prevenzione e igiene alimentare in un noto bar di via Dusmet, di cui non è stato reso noto il nome. Nnel laboratorio adibito alla preparazione di alimenti, gli ispettori hanno riscontrato numerose e gravi violazioni di natura sanitaria. Pavimenti, macchinari e attrezzature si presentavano con incrostazioni alimentari, ricoperti di sporcizia stratificata, con polvere e cicche di sigarette. I locali erano infestati da blatte, nascoste anche tra i contenitori per il trasporto dei prodotti da forno e i vassoi.

Inoltre, all’interno dei frigoriferi, gli alimenti deperibili come creme e sughi, erano depositati in secchi non chiusi e le aperture che permettono lo scambio d’ariaerano prive delle protezioni antimosche. Il titolare, inoltre, non ha mostrato alcuna documentazione o schede inerenti il rispetto della prassi in materia di prevenzione e sicurezza alimentare, regolate dall'Haccp. E’ stato notificato un provvedimento di sospensione dell’attività di laboratorio. Il titolare è stato denunciato anche per non aver esposto la tabella dei giochi proibiti nella zona riservata alle slot machine. Infine, è stata contestata anche l’occupazione di suolo pubblico davanti al locale l’esercizio, privo di concessione. Un altro controllo ha riguardato una sala scommesse in centro, che aveva due computer, con i quali gli avventori potevano giocare in modalità “online”. Al titolare è stata fatta una multa di 10 mila euro per ogni computer, oltre al sequestro degli apparecchi.