Controlli nelle vie del centro storico, multe per oltre 37 mila euro

Nuovi controlli di polizia lungo le vie del centro storico di Catania. Ieri sono stati ispezionati 171 veicoli e 33 persone. Sono 11 le multe per mancato uso del casco protettivo, 5 per una guida senza patente, 6 per mancanza di assicurazione, 11 per omessa revisione, 1 per mancanza di documenti a seguito, 3 per divieto di sosta, 1 per arresto improvviso di autoveicolo con intralcio del traffico, 2 per guida su corsia di marcia preferenziale, 5 per guida senza certificati abilitativi e 8 per mancato arresto al posto di controllo di polizia, per un totale di euro 37.700 circa. Inoltre, sono state ritirate 5 Carte di circolazione.