Controlli di polizia nei centri scommesse, denunce per i titolari

Nei giorni scorsi la polizia ha controllato due centri scommmesse nelle vie Leucatia e Vittorio Veneto, gestiti da un unico titolare. Per entrambi gli esercizi, il gestore era privo della licenza di giochi e scommesse rilasciata dal questore ed è stato quindi denunciato. In occasione di un terzo controllo, effettuato in zona Borgo, all’interno di una sala scommesse è stata accertata la presenza di personale dipendente che, nonostante fosse munito di contratto di lavoro part-time, in realtà, veniva impiegato a lavorare full-time. Inoltre, sono state riscontrate criticità in materia di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro. Mancavano armadietti e spogliatoi dei dipendenti e c'era un impianto elettrico non idoneo a causa della presenza di pericolosi “fili volanti”. Per quanto attiene le criticità riscontrate, sono stati trasmessi gli atti all’Ispettorato Provinciale del Lavoro ed informata l'Asp sulle criticità del locale.