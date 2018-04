Controlli straordinari in centro storico, oltre sette mila euro di multe

Nel pomeriggio di sabato 29 aprile i poliziotti del commissariato centrale e del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale di Catania, insieme ai vigili urbani hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio lungo le vie del centro storico di Catania.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati: 257 veicoli e 46 persone. Inoltre, sono state elevate 10 contravvenzioni al codice della strada e 3 per omessa revisione; due per mancato uso del casco protettivo; due per mancanza di assicurazione; una per mancato arresto all’alt degli agenti, una per guida senza patente e una per circolazione senza documento al seguito, per un totale di € 7.577,00.

E' stata sequestrata una vettura per mancanza di copertura assicurativa, e un altro veicolo è stato posto in stato di fermo amministrativo per mancato uso del casco. Infine, sono stati effettuati 20 controlli a soggetti sottoposti a regime degli arresti domiciliari.