Controlli di polizia, arrestati due ladri ed un evaso dai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Puccini, in seguito ad una segnalazione di due persone sospette in strada. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato un’auto con a bordo due ragazzi, identificati per Claudia Rudolfo Grecia e Salvatore Amato, entrambi di Lentini . Dopo un primo controllo, gli agenti hanno visto fuoriuscire dalla borsa della ragazza il calcio di una pistola: con le dovute precauzioni, i poliziotti l’hanno sottoposta a perquisizione personale, a seguito della quale è stata rinvenuta una pistola semiautomatica marca Beretta con serbatoio rifornito di 8 proiettili. Da successivi accertamenti, è stato stato appurato che l’arma era stata rubata dall’abitazione di una persona residente in una vicina abitazione. I due giovani, quindi, sono stati arrestati per i reati di furto aggravato e detenzione abusiva di arma comune da sparo e rinchiusi a piazza Lanza. Inoltre, sono stati anche denunciati per l’inosservanza delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia Covid 19, che impongono di non allontanarsi dalla propria abitazione senza una valida giustificazione.

Sempre nel pomeriggio di ieri, agenti delle volanti, impegnati nei quotidiani controlli volti a verificare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia, hanno notato un uomo che passeggiava a bordo di una bicicletta, nel quartiere San Cristoforo. Per verificare la ragione della sua presenza in strada, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a controllo. Tuttavia, l’uomo ha tentato di fuggire, percorrendo contromano via Delle Calcare. Dopo circa cento metri, è stato raggiunto e bloccato. Identificato per il pregiudicato Salvatore Vinciguerra dai successivi accertamenti è emerso che era sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. Pertanto, è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato in stato di libertà per l’inosservanza delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia.