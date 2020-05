Dopo l'aggressione agli agenti, a Librino scattano i controlli straordinari

Dopo l'aggressione a colpi di oggetti e minacce rivolte contro gli agenti di polizia durante un controllo ad un pregiudicato nel quartiere di Librino, la questura ha risposto con una maxi operazione avvenuta questa mattina. In particolare, una decina di pregiudicati e loro famigliari erano scesi in strada urlando contro i poliziotti, minacciandoli, aggredendoli fisicamente e tirando loro ciò che avevano a portata di mano, rischiando di ferirli mentre questi svolgevano il loro normale lavoro di controllo del territorio. Su disposizione del questore, Mario Dalla Cioppa, un centinaio circa di agenti della polizia di Stato tra appartenenti alla squadra mobile, al personale del commissariato di Librino ed alle volanti, alla polzia scientifica ed al reparto prevenzione crimine, insieme al reparto mobile ed ai cinofili, hanno letteralmente cinturato l’area dei fabbricati di via del Villaggio zia Lisa II numero 161 ed hanno operato una serie di perquisizioni, dirette alla ricerca di droga e armi ed alla lotta ad ogni forma di illegalità.

Tutta l’operazione è stata seguita dall’ elicottero della che ha sorvolato l’intera zona. Nel contesto di questa attività è stato arrestato Agostino Pennisi, con precedenti per associazione mafiosa, rapina, evasione e porto abusivo d armi, in affidamento in prova ai servizi sociali. In particolare durante la perquisizione della sua abitazione è stata trovata un pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, con 4 proiettili e caricatore. Lo stesso è stato pertanto arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina e denunciato per ricettazione. Sono state denunciate altre 4 persone, indagate a vario titolo per i reati di invasione di terreni pubblici, maltrattamenti e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Nello specifico un cavallo e 18 uccellini sono stati trovati rinchiusi in luoghi angusti e in pessime condizioni igieniche. Il cavallo è stato sequestrato e gli uccellini rimessi in libertà Sono state rinvenute parecchie poi dosi di sostanza stupefacente, cocaina e marijuana, operando sequestro a carico di ignoti, contestando ad una persona l’uso di sostanza stupefacente e ritirando una patente. Sono state sequestrate 2 autovetture e 2 ciclomotori per mancanza di assicurazione. Inoltre, 5 persone sono state indagate per furto di energia elettrica, e un soggetto indagato per porto di arma bianca.

"I servizi di ordine e sicurezza - dichiara il Questore di Catania Mario Della Cioppa - sono stati oggi predisposti a garanzia del personale della squadra mobile e del commissariato Librino, impegnati nella ricerca di armi e droga presso specifici obiettivi già a suo tempo individuati. La violenta reazione dei giorni scorsi alle pattuglie della squadra volanti, in servizio ordinario di controllo del territorio, ci ha indotto ad alzare il livello di protezione degli uomini e delle donne della polizia di Stato impegnati nel loro servizio che svolgono con sacrificio e sprezzo del pericolo a tutela della collettività. Sappiano questi delinquenti che anche loro sono soggetti alla legge e devono rispettarla, cosi come devono rispettare chi rappresenta lo Stato sul territorio. Chi aggredisce un poliziotto o un rappresentante delle forze dell’ordine impegnato in attività di tutela della collettività, aggredisce lo Stato e questo non può essere permesso. Questo genere di azioni non possono essere tollerate. Quella di oggi è la prima di una serie di operazioni straordinarie che la polizia farà in quella zona, fino a riportare un sistema di legalità voluto anche dagli stessi cittadini onesti che abitano quel quartiere, e nei confronti di quanti invece pensano di appropriarsi del territorio con attività illecite”.