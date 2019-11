La polizia stradale contro le stragi del sabato sera: controlli a tappeto

Durante il fine settimana appena trascorso, la polizia stradale ha potenziato, nelle fasce orarie serali e notturne, i servizi di controllo lungo la statale 121, recentemente teatro di un tragico incidente stradale che ha visto coinvolte giovani vittime. Sono stati effettuati controlli anche lungo le strade principali dell’interland catanese percorse dai giovani al rientro dai locali notturni. Circa 30 sono i conducenti di autovetture fermati, quasi tutti giovani di età compresi tra i venti e i trent’anni. Due di loro sono risultati positivi all’etilometro, essendogli stato riscontrato ad uno, un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ed all’altro, “neopatentato” un tasso pari a 0,25 grammi per litro.

Trattandosi di una quantità di alcool 1,5 grammi per litro molto elevata, punita dal codice della strada con una sanzione penale, il giovane è stato denunciato. Il neopatentato, invece, è stato sottoposto ad una sanzione amministrativa. Nei confronti di entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida. Sono stati 13 i verbali redatti per violazione alle norme di comportamento del codice della strada, di cui 5 per mancanza di copertura assicurativa, con relativo sequestro amministrativo del veicolo ed 1 per mancanza di revisione. I controlli proseguiranno a cura della polizia stradale e della questura.