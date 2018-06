Controlli della polizia nei quartieri: multe per 25 mila euro

Gli agenti del commissariato di Librino e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, coadiuvato da personale della polizia municipale, hanno svolto numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale del quartiere di Librino, privilegiando la prevenzione e repressione di reati in genere, delle violazioni al codice della Strada, delle violazioni al regime delle autorizzazioni per gli esercizi commerciali e degli altri fenomeni d’illegalità diffusa.

Sono stati istituiti posti di blocco in via Zia Lisa, al Pigno, alla Zona Industriale e al villaggio Sant’Agata e controllate 36 persone, 181veicoli (la maggior tramite il sistema elettronico Mercurio). Emesse 26 contravvenzioni al codice della strada., quattro per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, altre quattro per mancato utilizzo del casco, tre per inottemperanza all’alt intimato dalla polizia, quattro per mancata revisione, tre per mancata esibizione di documenti, quattro per guida senza patente, una per uso di telefono alla guida, due per mancata precedenza all’intersezione, una per senso contrario di marcia.

Si è proceduto a 3 sequestri amministrativi di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria, un fermo amministrativo per guida senza casco. Controllati anche lcuni esercizi commerciali, segnatamente una panineria in via Chiavetta, la cui posizione è ancora al vaglio degli uffici operanti, un furgone gelateria in viale Grimaldi e un chiosco in via dell’Eucalipto, risultati in regola con le autorizzazioni e le previsioni sanitarie.

Nel complesso sono state contestate infrazioni al codice della strada per un controvalore pari ad euro 25 mila euro. Infine, si è proceduto al controllo di 13 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.