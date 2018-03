Controlli straordinari nei quartieri, raffiche di multe e sanzioni

Nell’ambito del piano d’azione “Modello Trinacria” per la prevenzione e il contrasto della criminalità, gli agenti del commissariato Borgo-Ognina e del reparto prevenzione crimine della Sicilia Orientale con la collaborazione della guardia di finanza e della polizia municipale hanno effettuato controlli straordinari nei quartieri di Canalicchio, Picanello e Ognina.

In particolare, sono state controllate 24 persone, 309 veicoli e elevate 15 sanzioni al codice della strada provvedendo, in certi casi, al sequestro del veicolo per mancanza dell’obbligatoria copertura assicurativa. Inoltre, durante un controllo a campione su strada delle autovetture, ne è stata trovata una rubata che è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.

E’ stata effettuata anche un’attività di controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive a obblighi di polizia e sono state controllate 11 persone sottoposte per vari reati alla misura cautelare degli arresti o della detenzione domiciliare.

Infine, al fine di contrastare il dilagante fenomeno dell’evasione fiscale, è stata verificata la corretta emissione dello scontrino fiscale in otto esercizi commerciali ubicati nei quartieri di Barriera, Borgo e Picanello.