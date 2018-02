Controlli in un bar-sala giochi: scarsa igiene e prodotti congelati

La polizia di Stato ha denunciato due persone dopo un controllo effettuato in una sala giochi, con all’interno 100 persone intente a giocare. Gli agenti hanno riscontrato scarsa igiene in alcuni punti del locale e la presenza di rischi di natura elettrica. Il controllo è stato esteso anche presso l’attività di ristorazione presente e, anche in questo caso, sono state evidenziate criticità sotto il profilo della salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, sono stati trovati quattro pozzetti congelatore dove all’interno c’era un quantitativo di 700 pezzi tra pizze cornetti e tanti altri alimenti non contrassegnati come tali menù esposto al pubblico.