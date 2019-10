Controlli a San Berillo Vecchio, lite tra extracomunitari

La polizia ha arrestato i cittadini marocchini Mirini Youssfi (classe 1984) e Baybay Hachem (classe 1971) per tentata rapina aggravata in concorso. Nel corso della serata di ieri, personale delle volanti, durante un’attività straordinaria di controllo del territorio nel quartiere San Berillo Vecchio, ha notato tre soggetti extracomunitari che discutevano animatamente e, avvicinatisi ad essi, constatavano che uno di loro aveva un taglierino.

I poliziotti hanno così prima disarmato l’uomo, che tentava di disfarsi gettandolo a terra. Con l’ausilio di altri equipaggi, i tre uomini sono stati accompagnati in Questura dove si è proceduto alla ricostruzione di quanto accaduto. Uno di questi, un tunisino, riferiva di essere stato vittima di una tentata rapina, in quanto i due uomini poco prima gli si erano avvicinati e con tono minaccioso avevano chiesto delle sigarette; una volta acconsentito alla loro richiesta, lo stesso aveva tentato di allontanarsi, ma i due lo avevano seguito e bloccato puntandogli alla gola un taglierino e minacciandolo di morte per farsi consegnare il denaro.

È stata quindi l’attenzione degli agenti a cogliere quei particolari di una conversazione animata tra soggetti che in realtà era proprio una rapina in corso. Pertanto, i due malfattori, peraltro già conosciuti alla forze dell’ordine in quanto pregiudicati anche per reati specifici, sono stati tratti in arresto e, su disposizione del Pm di turno associati presso il carcere piazza Lanza di Catania.

Inoltre, Mirini, che aveva tentato di fornire false generalità ai poliziotti, è stato denunciato anche anche all'autorità giudiziaria per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.