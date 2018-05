Sanzioni, sequestro di tavoli e sedie per un ristoratore di via Tezzano

Sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro e sequestro di tavoli e sedie collocati abusivamente su suolo pubblico. Questi i provvedimenti che la polizia municipale ha preso nei giorni scorsi nei confronti di un'attività di ristorazione di via Tezzano, vicina alla Stazione, che è risultata sprovvista delle autorizzazioni amministrative, sanitarie e di utilizzo del suolo pubblico, che era delimitato da fioriere. L'intervento della polizia municipale, effettuato nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale, è stato segnalato alla direzione Attività produttive per l’adozione dei relativi atti amministrativi.