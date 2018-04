Controlli ai negozianti, 500 euro di multa per chi non fa scontrini

Barriera, Borgo e Picanello sono stati controllati dalla polizia di Stato, che ha fermato 45 persone e 12 veicoli,insieme a 14 soggetti sottoposti a misure restrittive e obblighi di polizia. Inoltre è stata verificata la corretta emissione dello scontrino fiscale in numerosi esercizi commerciali. A tal riguardo, ad ogni titolare inosservante, è stata elevata la sanzioni pecuniaria di 500 euro e, in caso di reiterazione, si procederà alla sospensione dell’attività commerciale. In un caso, è stata contestata anche l’installazione di un gazebo realizzato senza autorizzazione comunale. Ancora, assume rilievo il controllo effettuato presso un autolavaggio alla periferia nord di Catania. E' stato accertato l'attività scaricava illegalmente le acque reflue e i fanghi prodotti nel sottosuolo, senza depuratori né autorizzazione, creando un danno ambientale anche nei terreni limitrofi oltre che nelle falde acquifere: il tutto è stato sottoposto a sequestro penale preventivo penale.