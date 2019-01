Fiamme gialle sequestrano 370 chili di arance a Paternò

La guardia di finanza di Paternò,ha individuato tre venditori di agrumi abusivi che, in zone non autorizzate, esercitavano la propria attività occupando in modo irregolare il suolo pubblico.

I controlli messi in atto con la polizia municipale hanno portato al sequestro di 370 chili di prodotti agrumicoli privi di tracciabilità e di illecita provenienza,con sanzioni amministrative connesse all’occupazione abusiva della strada pubblica. Le fiamme gialle hanno contestato ai 3 venditori ambulanti, totalmente sconosciuti al fisco, gravi violazioni di natura tributaria, tra le quali la mancata installazione del misuratore fiscale. Nei prossimi giorni continueranno i controlli interforze in provincia di Catania.