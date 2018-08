Controlli serrati della polizia stradale in vista delle vacanze estive

In occasione del periodo estivo la dott.ssa Giuseppa Pirrello, dirigente della sezione polizia stradale di Catania, in conformità alle direttive del dipartimento di polizia stradale, ha già organizzato una serie di specifici servizi finalizzati a rendere sicure le strade e assicurare vacanze sicure a tutti i vacanzieri.

Nella nota della polizia, si raccomanda di guidare con attenzione, evitando i comportamenti che sono la causa primaria degli incidenti stradali in questa provincia. Sono stati predisposti appositi servizi, che saranno intensificati in occasione dei prossimi fine settimana, per contrastare: gli eccessi di velocità su tutte le strade della Provincia attraverso i sistemi di controllo della velocità quali autovelox e telelaser; la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope e alcooliche mediante l’uso dell’etilometro ; l’uso del cellulare o del tablet durante la guida per scoraggiare questi comportamenti particolarmente pericolosi. I controlli naturalmente riguardano tutta la rete viaria provinciale a cominciare dalla Tangenziale per completare sulle strade statali e locali soprattutto quelle che adducono alle località balneari e comprese le strade dell’Etna, e del Calatino.

I controlli, serrati, coinvolgono anche i distaccamenti di Randazzo e Caltagirone. L’iniziativa finora svolta, solo in questi ultimi giorni, ha già consentito di rilevare, un numero elevato di infrazioni, circa 60 per eccesso di velocità, 200 per l’uso del telefonino e 30 per guida in stato di ebbrezza con 30 patenti sospese e la perdita di 800 punti sulla patente.

Il progetto intrapreso vuole garantire vacanze sicure e dissuadere i potenziali trasgressori, rammentando loro che guidare con sicurezza è necessario per se stessi e per gli altri.