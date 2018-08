Controlli in stazione: emessi trenta ordini di allontanamento

L’afflusso turistico estivo è diventato particolarmente intenso in questo periodo anche in ambito ferroviario. Qui la polizia di Stato controlla constantemente le aeree delle stazioni per garantire la fruizione in sicurezza dei servizi ferroviari. La polizia ferroviaria di Catania ha emesso 30 ordini di allontanamento nei confronti di soggetti che a vario titolo hanno impedito la libera accessibilità o la fruizione delle aree ferroviarie. Inoltre, due persone che hanno reiterato la loro condotta presso gli impianti ferroviari di Catania e Augusta, sono stati segnalati alle questure di competenza: il questore ha emesso nei loro confronti il provvedimento di daspo Urbano per un periodo di sei mesi.