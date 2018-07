Ispezioni in strada e nei negozi, sequestrata merce cinese irregolare

Nuovi controlli di polizia e finanza nele strade catanesi: 34 sono state le persone "attenzionate" dalle forze dell'ordine, 10 i veicoli controllati e 65 con sistema Mercurio, 15 le multe stradali di cui 5 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 2 per guida senza patente perché mai conseguita, 6 per mancata revisione e 2 per mancata esibizione di documenti.

Per le violazioni ci sono stati cinque sequestri amministrativi di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria. Si è, inoltre, proceduto al controllo di due venditori ambulanti ai quali è stata contestata la mancata emissione di scontrino e, a uno in particolare, la mancata installazione del misuratore fiscale. Sono stati controllati tre esercizi commerciali.

Ad una ferramenta è stata contestata la mancata emissione dello scontrino e ad un autolavaggio, in regola dal punto di vista amministrativo, la presenza di 4 lavoratori “in nero”. Inoltre è stato effettuato un controllo presso un negozio di abbigliamento e oggettistica gestito da cinesi, che vendeva merce priva del marchio “Ce”. Altro illecito amministrativo è stato contestato per la messa in vendita di materiale elettrico e per cosmetici privi di ogni informazione e indicazione che ne garantisca la conformità alle norme europee, con conseguente sequestro della merce. In totale le multe sfiorano i 56 mila euro.