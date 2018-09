Controlli su strada e negozi a San Cristoforo, multe per 19 mila euro

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti di San Cristoforo hanno eseguito un controllo straordinario del territorio su strada e presso alcune attività commerciali. Sono emerse varie violazioni amministrative, le cui sanzioni ammontano a circa 19 mila euro complessivi. Un tossicodipendente, trovato in possesso di marijuana, è stato segnalato alla prefettura. I verbali contestati per le violazioni stradali sono 39: tra essi 9 per uso del cellulare alla guida, 10 veicoli sono stati sequestrati per la mancata copertura assicurativa. Dai controlli alle attività commerciali sono scaturite 3 contravvenzioni amministrative. Infine, sono stati effettuati numerosi controlli presso abitazioni di pregiudicati.