Controlli sul consumo degli stupefacenti tra i giovani

I militari delle stazioni di Ramacca e Scordia, con il supporto del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia, a seguito di un preordinato piano di controllo, hanno effettuato dei servizi finalizzati, in particolare, a frenare il consumo soprattutto tra i più giovani, ciò anche in considerazione del purtroppo crescente fenomeno degli incidenti stradali causati dall’uso di sostanze stupefacenti alla guida dei veicoli. L’esito dell’attività ha consentito di provvedere alla prevista segnalazione all’U.T.G. della Prefettura di Catania, quali assuntori di sostanze stupefacenti, di due giovani di 19 e 15 anni nel territorio di Ramacca, mentre analogamente, nel territorio di Scordia, di due ragazzi di 21 e 18 anni, nonché di una minorenne di 15, tutti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana per esclusivo uso personale.