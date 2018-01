Controlli in via Fossa della Creta, trovato un furgone rubato in un garage

Durante un controllo in via Fossa della Creta, una volante della polizia di Stato è stata contattata dal personale della polizia provinciale che ha riferito di essere alla ricerca di un furgone rubato il 17 gennaio scorso alla ditta “DB Schenker” e che, grazie al sistema di localizzazione a loro in uso, era stato individuato in via Zaccà. Gli equipaggi si sono recati presso l’indirizzo indicato dal sistema ed hanno proceduto ad ispezionare i garages trovando il mezzo. E' stato quindi contattato il proprietario dell’immobile, che ha riferito di averlo dato in affitto da alcuni mesi a un altro soggetto di cui ha fornito i dati identificativi. Una volta entrati nel garage, gli agenti hanno rinvenuto non solo il furgone rubato, ma anche numerosi colli contenenti borse da donna rubate insieme al furgone, restituito alla ditta.