Nuovi controlli anti abusivismo, sequestati 350 chili di ortofrutta

Sono ancora tanti i venditori abusivi di prodotti alimentari, che violano le norme nazionali ed europee sui prodotti alimentari. In piazza Cavour è stata verbalizzato un venditore abusivo di vino e formaggio, prodotti entrambi privi di etichetta di tracciabilità e per questo immediatamente sequestrati e distrutti. Ad altri ambulanti abusivi nel centro cittadino sono stati sequestrati oltre 350 chili arance e ortofrutta, merce data in beneficenza e i venditori anch’essi verbalizzati. Sul fronte della lotta all’illegalità diffusa, 14 parcheggiatori abusivi sono stati verbalizzati e denunziati all’Autorità Giudiziaria perché recidivi. Infine, nove esercizi commerciali sono stati multati per occupazione abusiva di di suolo pubblico.