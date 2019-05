Controlli in una ditta della zona industriale: bagni sporchi e irregolarità

Gli agenti del commissariato di Nesima e di Librino hanno effettuato dei controlli amministrativi presso una ditta catanese che si occupa di magazzinaggio e trasporto merci destinate alla ristorazione, con sede presso la zona industriale. Qui sono state rilevate numerose inadempienze da parte del titolare. Contestato il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, che la legge impone a tutela dei lavoratori, e l’omessa visita medica preventiva, finalizzata ad accertarne le condizioni psicofisiche.

Sono state verificate le precarie condizioni sanitarie dei servizi igienici, posti a notevole distanza dal magazzino in cui si svolge il maggior carico di lavoro. Sono stati identificati tutti gli operai presenti, accertando l’assenza del contratto di lavoro per due di essi e irregolarità contrattuali per altri due: da qui, le sanzioni di carattere amministrativo nei confronti del titolare della ditta. Per lui l'obbligo di adeguarsi alle leggi in vigore, con una nuova ispezione che sarà effettuata in futuro.