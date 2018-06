Controllo del territorio da parte della polizia, identificate 45 persone

Ieri, poliziotti del commissariato Nesima e del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nell’ambito del “Modello Trinacria”. Nel corso del servizio, sono state identificate 45 persone, controllati 8 soggetti, sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in più sono stati controllati 379 veicoli. Nel corso del servizio sono state elevate 46 contravvenzioni al Codice della strada, per un totale di euro 9.652,00, fra cui due sequestri amministrativi di veicoli, in quanto sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile e un fermo amministrativi per la mancanza, alla guida di motocicli, del previsto casco.

Inoltre, sono state controllate 4 rivendite ambulanti di prodotti orto-frutticoli. Nello specifico sono state contestate 4 sanzioni al codice della strada per l’occupazione del suolo pubblico, e 8 illeciti amministrativi, per un totale complessivo di 14.300,00 euro, inoltre sono stati sequestrate 39 cassette di orto-frutta e 50 buste di patate, per un peso approssimativo di 350 kg, per un valore commerciale di circa 2.000,00 euro.