Multa e sequestro per un'officina abusiva a Palagonia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri di Palagonia hanno sottoposto a controllo un' officina per la riparazione di auto in contrada Santa Maria. L’attiva ispettiva dei militari ha consentito di verificare come il titolare, esercitasse la professione di meccanico senza la regolare iscrizione all’albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio ed avvalendosi della collaborazione di un coetaneo di Militello Val di Catania. I carabinieri, oltre a comminare all’abusivo una sanzione di 860,67 euro, hanno posto sotto sequestro amministrativo l’officina, in attesa del provvedimento del Sindaco che ne disporrà la chiusura definitiva.