Ramacca, denunciato un 29enne sorvegliato speciale

I carabinieri di Ramacca hanno denunciato un 29enne del posto per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. I militari, nella tarda serata di sabato, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo non trovandolo in casa. Ragion per cui hanno provveduto a denunciarlo all’autorità giudiziaria per la violazione delle prescrizioni e ad elevargli la sanzione amministrativa prevista dai provvedimenti per il contrasto alla diffusione epidemica da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.