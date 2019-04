Controllo straordinario del territorio: tre le persone denunciate

I carabinieri, coadiuvati dalle stazioni dipendenti e dai militari della C.I.O., hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Gravina di Catania, San Giovanni la Punta e Tremestieri etneo.

Denunciato un 29enne di Catania, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. Il giovane è stato sorpreso dai militari subito dopo aver rubato della merce dal negozio “The B” all’interno del centro commerciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta.

Denunciato un 24enne di Catania poiché ritenuto responsabile di ricettazione. Il giovane è stato fermato ad un posto di controllo mentre circolava a bordo di uno scooter Piaggio Free, privo di targa, risultato rubato a Catania nel 2009.

Denunciato un 47enne di Catania, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri nel parcheggio del centro commerciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta, subito dopo aver rubato ad un privato uno smartphone.

Segnalati alla Prefettura di Catania due giovani catanesi di 21 e 25 anni, poiché perquisiti sono stati trovati in possesso di diversi grammi di marijuana detenuti per uso personale. Nel medesimo contesto operativo gli operanti hanno controllato 33 persone, 18 veicoli, elevato sanzioni al Codice della strada per circa 10 mila euro, ed eseguito 7 perquisizioni.