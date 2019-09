A Catania convegno di oftalmologia per i professionisti siciliani

Si terrà il prossimo 5 ottobre a Catania, presso il Camplus College d’Aragona (via Monsignor Ventimiglia, 184), il convegno nazionale “Nuove generazioni in oftalmologia siciliana a confronto”, voluto dalla dottoressa Stefania Basile e dal dottore Andrea Russo. Tale appuntamento si prefigge l’obiettivo di mettere a confronto diversi professionisti del settore - dagli oculisti agli ortottisti - che operano nel campo dell’oftalmologia pediatrica siciliana. Il messaggio che si vuole lanciare è legato all’importanza della prevenzione, ma anche della collaborazione tra le diverse figure professionali che ruotano intorno a un piccolo paziente. Non a caso tra i relatori anche molti pediatri che in questa catena medica svolgono un ruolo importante. I lavori si apriranno alle 8.30 con la relazione introduttiva della dottoressa Basile