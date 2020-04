Convenzione Poste e carabinieri: pensione a domicilio per gli anziani soli

I carabinieri, anche in provincia di Catania, dal 6 aprile, hanno messo in pratica la convenzione fra l’Arma e Poste Italiane la quale, nell’ambito delle attività di contrasto al COVID-19, consente ai cittadini di età superiore ai 75 anni, che non abbiano familiari in grado di assisterli di ricevere a domicilio, di ricevere tramite i carabinieri la pensione in contanti. Questa mattina a Catania, i carabinieri di Caltagirone si sono recati presso l’ufficio postale e con delega del richiedente, un signore di 90 anni, hanno riscosso l’indennità pensionistica. L’iniziativa permette anche di tutelare le persone anziane dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe rapine e scippi. I pensionati possono contattare il numero verde 800556670 messo a disposizione da Poste Italiane o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.