Coranavirus, Di Salvo: "Misure preventive per personale a contatto con il pubblico"

"Il Sindaco provveda a fornire mascherine e disinfettante ai dipendenti che espletano un servizio al contatto con il pubblico. Adottare con effetto immediato un provvedimento cautelativo per il personale dell'ente particolarmente per i dipendenti che svolgono un lavoro a contatto con il pubblico". E' quanto chiede Salvo Di Salvo, Presidente della commissione Personale.

"Penso agli impiegati dei musei civici, Castello Ursino agli uffici dell' anagrafe e a tutti quei dipendenti che hanno contatto con il pubblico - continua la nota - È necessario che la Giunta adotti un vademecum per i dipendenti dell'Ente per cautelarsi ad eventuale contagio del virus e provveda alla fornitura di mascherine e disinfettante per le mani".