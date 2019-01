Il commissario europeo per le politiche regionali a Catania per Sant'Agata

Il Commissario europeo per le politiche regionali Corina Cretu sarà per due giorni in Sicilia ai primi di febbraio. La rappresentante della Ue, che ha accolto l'invito rivoltole dal presidente Nello Musumeci in occasione della visita a Bruxelles nello scorso mese di ottobre, arriverà nel capoluogo etneo domenica 3 febbraio e, in serata, assisterà dal Palazzo di città ai fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona Sant'Agata.

Lunedì la Cretu si recherà nella sede della Ferrovia Circumetnea dove è in programma la presentazione dei grandi progetti dell'azienda. Alle 15.45 sarà in visita al nuovo Ospedale San Marco a Librino e, successivamente, assisterà dal balcone della Camera di commercio alla tradizionale "salita dei Cappuccini" agatini. Martedì il rientro a Bruxelles. L'incontro con i giornalisti è previsto lunedì 4 febbraio nel Palazzo della Regione Siciliana di Catania. Alla conferenza stampa potrebbe essere presente anche il ministro per il Sud Barbara Lezzi.