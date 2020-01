Corona virus e fake news: nessun provvediemento per Sant'Agata

In merito alla diffusione di una catena di messaggi via WhatsApp, circa presunte determinazioni dell’amministrazione comunale di Catania come misura di contrasto e prevenzione alla diffusione del "Corona virus", riferite alle prossime festività agatine, palazzo degli Elefanti ha diffuso una nota in cui "si smentisce categoricamente la fondatezza dei contenuti del messaggio stesso, da ritenere del tutto arbitrari e falsi". Della fake news che sta circolando, è stata anche inviata segnalazione alla polizia postale.