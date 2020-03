Coronavirus, 118 denunciati in 3 giorni perché non rispettavano divieti

Continuano i controlli della polizia in merito alle disposizioni per il contenimento del Covid19. Sono state ben 118 le persone denunciate per la violazione del divieto imposto dall’emergenza (articolo 650 del Codice penale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e, addirittura, sono 2 i denunciati per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Tra gli altri, è stata denunciata la titolare di un esercizio di gastronomia di corso Indipendenza che, in barba a ogni precauzione e forse sentendosi immune dal contagio e dalla possibilità di contagiare gli altri, aveva continuato a mantenere aperto il negozio.