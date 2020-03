Coronavirus, i dati della Regione: nessun paziente in terapia intensiva

In merito all’emergenza Coronavirus,la Regione Siciliana ha diffuso un nuovo aggiornamento sui casi registrati nell'Isola. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 547 tamponi, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 24 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 7 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania e uno a Enna) di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 17 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana Per ulteriori approfondimenti, si può consultare il sito dedicato o chiamare il numero verde 800.45.87.87