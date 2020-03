Coronavirus, altri due casi a Catania

Altri due casi positivi di coronavirus sono stati registrati oggi a Catania, mentre un altro arriva da Palermo. I tamponi risultati positivi sono stati trasmessi dalla Regione siciliana all’Istituto superiore di sanità per la conferma. I tre nuovi casi si aggiungono ai 7 già comunicati nel pomeriggio dal dipartimento di Protezione civile nazionale. Secondo le prime ricostruzioni anche questi casi hanno avuto contatti con le zone di contagio in Lombardia e poi sono rientrati nell'Isola. Nessuno dei nuovi pazienti sarebbe ricoverato, ma sarebbero tutti in isolamento domiciliare. L'assessore Regionale alla Salute Razza chiede al Governo nazionale più risorse per i posti letto in terapia intensiva.