Coronavirus, Amt si adegua alle disposizioni ministeriali

A seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, contenente ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, in aggiunta ai provvedimenti già adottati, a partire da lunedì 9 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, l'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania ha disposto le seguenti misure:

Tutela del personale viaggiante e dei passeggeri

Gli operatori di esercizio sono autorizzati a far accedere i passeggeri esclusivamente dalle porte centrali e posteriori; gli operatori di esercizio dovranno sempre tenere chiuso l’alloggiamento del posto di guida; è fatto divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente ad una distanza inferiore al metro; è sospesa la vendita a bordo dei titoli di viaggio, ad eccezione della linea Alibus, per la quale verranno utilizzati mezzi con l’accesso segregato alla cabina di guida; i conducenti assegnati alla linea Alibus dovranno vendere i titoli di viaggio esclusivamente utilizzando la fessura dell’alloggiamento del posto di guida, e verranno dotati di apposite soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Ulteriori misure di sanificazione dei mezzi

In aggiunta alla pulizia ordinaria e agli interventi di sanificazione già disposti, verranno effettuati interventi di ozonizzazione sui mezzi aziendali.

Luoghi aziendali aperti al pubblico

I funzionari e il personale dedicato cureranno la costante messa a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, nei capilinea, nei parcheggi e negli uffici aperti al pubblico.

Lavoro agile e fruizione ferie pregresse

I funzionari potranno autorizzare il lavoro agile per tutto il personale amministrativo, nel rispetto della permanenza di un presidio minimo per il funzionamento dei singoli uffici, nonché far fruire le ferie pregresse a tutto il personale.