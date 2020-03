Coronavirus, Asp di Catania: potenziati i servizi di assistenza psicologica

Potenziati all’Asp di Catania i servizi di assistenza psicologica per l’emergenza COVID-19.

Attivate 11 nuove linee telefoniche dedicate al sostegno psicologico per:

aiutare ad affrontare il disagio legato all’attuale stato di emergenza;

fornire assistenza a chiunque viva le ansie e le paure legate alla percezione di pericolo, alle difficoltà dovute al periodo di quarantena, all’isolamento domiciliare;

il sostegno genitoriale dei figli.

Il servizio - attivo ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - integra le attività quotidianamente erogate per via telefonica in tutti gli ambulatori di psicologia dell’Asp di Catania, in coerenza con le disposizione governative nazionali e regionali.

I nuovi numeri attivati, sono i seguenti:

- 095.2540983

- 095.2540984

- 095.2540985

- 095.2540986

- 095.2540987

- 095.2540988

- 095.2540989

- 095.2540990

- 095.2540991

- 095.2540992

- 095.2540993

Il servizio è gratuito.